Bir Günde 5.046 Afgan Mülteci Ülkesine Geri Döndü
Afganistan'a komşu ülkelerden bir günde 978 aile, toplamda 5.046 kişi, başkent Kabil'deki geçici barınma merkezine geri döndü.
KABİL, 12 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'a dönüş yapan çocuklar başkent Kabil'deki geçici bir barınma merkezinde görülüyor, 12 Mayıs 2026.
Kaynak: Xinhua