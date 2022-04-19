Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar programı düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan- Türk Maarif Okulları Kabil Kız Lisesinde iftar verildi.

İftar programına, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanı vekili Nurullah Munir, Kültür Bakanı vekili Hayrullah Hayirhah, Ekonomi Bakanı vekili Kari Din Muhammed Hanif, TMV Yönetim Kurulu üyesi Bülent Çiftçi, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Afgan bürokrat katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak her koşulda Afganistan halkının yanında yer alındığını, bundan sonra da yer alınacağını söyledi.

Erginay, özellikle eğitim alanındaki destekleri sürdüreceklerini bildirdi.

TMV Başkanı Akgün de Afganistan'a eğitim alanındaki desteklerinin imkanlar dahilinde artarak devam edebileceğini kaydetti.

Afganistan'daki eğitim sorununu belki tamamen çözemeyeceklerini dile getiren Akgün, "Ancak eğitim alanında uluslararası iyi tecrübeye sahip bir kurum olarak imkanlarımız dahilinde Afgan halkıyla tecrübelerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Akgün, TMV'nin Afganistan'daki temel amaçlarından birinin öğrencilerin bilim, teknoloji ve dil alanında öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra manevi ve kültürel değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanı vekili Munir ise kağıt üzerinde çok fazla eğitim bulunduğunu ancak Afgan eğitiminin kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmak için kalite anlamında çok fazla takviye gerektiğini söyledi.

Geçici hükümetin Kültür Bakanı vekili Hayirhah da Türkiye'nin, özellikle eğitim alanında yaptığı yardımlardan övgüyle bahsederek yardımların devamını istedi.

Türklerin Afganistan'da misafir olmadığını aktaran Hayirhah, "Burası sizin de eviniz ve evinizi düşünmek zorundasınız." dedi.

Tören, Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencilerinin okuduğu şiir ve ilahilerle son buldu.