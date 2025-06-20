Afgan Mültecilerin Geri Dönüşü Artıyor

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Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki Spin Boldak Sınır Kapısı, komşu ülkelerden geri dönen Afgan mültecilerin akınına uğruyor. 15 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde, Pakistan ve İran'dan sınır dışı edilen mültecilerin sayısı artış gösteriyor.

AFGANİSTAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı'ndaki ülkelerine geri dönen Afganlar, 15 Haziran 2025.

Cuma günü Dünya Mülteciler Günü'ne işaret ederken, komşu ülkelerden sınır dışı edilen Afgan mültecilerin sayısı giderek artıyor.

Kandahar eyaletindeki Spin Boldak ve batıdaki Nimroz'da bulunan Pul-e-Abresham sınır kapıları, Pakistan ve İran'dan gelen mültecilerin kesintisiz geri dönüşüne ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: SaifurahmanSafi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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