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Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu

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Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesindeki Mutlu Deresi'nde Afganistan uyruklu erkek göçmenin cansız bedeni bulundu.

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesindeki Mutlu Deresi'nde Afganistan uyruklu erkek göçmenin cansız bedeni bulundu.

Demirköy'ün Beğendik köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırı yakınlarında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, yanlarında 1 arkadaşlarının da bulunduğunu ve Mutlu Deresi'nde kaybolduğunu söyledi. Derede yapılan aramada, Afgan göçmenin cansız bedeni bulundu.Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel

Bulgaristan Afganistan Demirköy Göçmen Güncel Haberler

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