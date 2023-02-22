Depremzede kadının sözleri yürekleri yaktı: 17 yıldır dolabım yoktu, dolabı taktık deprem oldu

Depremde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evi kullanılamaz hale gelen bir depremzede kadının sözleri yürekleri yaktı. 17 yıldır dolabının olmadığını söyleyen kadın, "Dolabı taktık, deprem oldu. İçeride eşyam yok zaten. Dolabı indirebilsem yeter. Naylonla kaplanmış bir serada kalıyoruz şimdi." dedi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay, 20 Şubat tarihinde de 3'er dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

VATANDAŞLAR EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Kentte binlerce insan hayatını kaybederken, birçok kişi de evsiz kaldı. Hayatlarını çadırda sürdürmeye devam eden depremzedeler, hasarlı binalardan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

"17 YILDIR DOLABIM YOKTU, DOLABI TAKTIK DEPREM OLDU"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ve depremde evi kullanılamaz hale gelen bir kadının sözleri yürekleri yaktı. Eşyalarını almaya çalışan gözü yaşlı kadın, "17 yıldır hiç dolabım yoktu, dolabı taktık, deprem oldu. İçeride eşyam yok zaten. Dolabı indirebilsem yeter. Naylonla kaplanmış bir serada kalıyoruz şimdi." dedi.