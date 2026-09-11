AfD'nin eyalet başbakan adayı Ullrich Sigmund silahlanma açıklamasıyla tepki çekti

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimini kazanan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) başbakan adayı Ulrich Siegmund'un silah üretimini, partisinin planladığı sınır dışı politikasıyla ilişkilendiren açıklamaları tepki çekti.

Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde AfD'nin kurucu grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrailli silah şirketi Elbit'in Saksonya-Anhalt'ta üretim yapma planına ilişkin soruya cevap veren Siegmund, AfD'nin silah üretimine kategorik olarak karşı olmadığı yanıtını verdi.

Siegmund, "Silah üretimini genel olarak şeytanlaştırmıyoruz, çünkü ilerideki geriye göç ve sınır dışı etme hamlesinde elbette buna uygun araçlara da ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Silah üretiminin aynı zamanda "iç güvenlik, ülkenin istikrarı ve ulusal savunma" açısından gerekli olabileceğini savunan Siegmund, "Bunun farkındayız, bu şeyler gökten zembille inmez." dedi.

Siegmund, eyalette kurulması planlanan üretim tesisinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Orada ne üretildiğini, hangi koşullar altında üretildiğini ve bu sayede yabancı çatışmalara karışma tehlikesiyle karşı karşıya kalıp kalmadığımızı dikkatle incelemek istiyoruz." diye konuştu.

Siegmund'un açıklamalarına tepki yağdı

Siegmund'un açıklamaları, siyasi partiler ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Grup Başkanı Katja Paehle, yaptığı açıklamada, Siegmund'un sözlerinin "yeni bir boyuta işaret ettiğini" söyledi.

Paehle, "Saksonya-Anhalt'tan insanların toplu olarak sınır dışı edileceği duyurulurken, tam da bu noktada silah üretimini gündeme getirenler, şiddeti bir siyasi araç olarak ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Siegmund'un açıklamalarının basit bir dil sürçmesi veya yanıltıcı bir ifade olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Paehle, bunun "siyasi bir tehdit" olduğunu belirtti.

Saksonya-Anhalt'ta hükümet kurma sürecinde önemli bir aktör konumunda bulunan BSW'nin Eş Başkanı Fabio de Masi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AfD'yi eleştirdi.

AfD'nin silahlanmayı desteklediğini ifade eden de Masi, İsrailli silah şirketi Elbit'in eyalette üretim yapmasını "geriye göç için silah teknolojisinin kullanımıyla" ilişkilendiren açıklamasını da hedef aldı.

AfD'nin yaklaşımının, partinin Saksonya-Anhalt'ı yönetmek istemediğinin göstergesi olduğunu belirten de Masi, partinin "provokasyon yoluyla umutsuzca bir çıkış aradığını" ifade etti.

Eski Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ruprecht Polenz, Sigmund açıklamarına ilişkin "Buna etnik temizlik denir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'de kullandığı silahların üreticilerinden olan İsrailli savunma şirketi Elbit Systems, Saksonya-Anhalt eyaletinin Sangerhausen beldesinde üretim tesisi kurmayı planlıyor.

Şirket, insansız hava araçları, obüsler, roketatarlar ile iletişim ve kendini koruma sistemleri gibi ürünleri geliştirip üretiyor.

Saksonya-Anhalt'ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde AfD oyların yüzde 43,8'ini alarak açık ara birinci parti olmuş, ancak tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Kaynak: AA