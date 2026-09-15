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AfD, Almanya genelindeki ankette ilk kez yüzde 30 desteğe ulaştı

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Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, ülke genelindeki kamuoyu araştırmalarında ilk kez yüzde 30 destek oranına ulaşarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 10 puan önüne geçti.

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, ülke genelindeki kamuoyu araştırmalarında ilk kez yüzde 30 destek oranına ulaşarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 10 puan önüne geçti.

GMS araştırma şirketinin yaptığı ankete göre AfD ülke genelinde yüzde 30'luk destek oranına ulaştı.

Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise yüzde 20 oranında kaldı.

Bu oran, GMS'nin CDU/CSU için bugüne kadar ölçtüğü en düşük destek seviyesi oldu.

Ankete göre Yeşiller partisi yüzde 14, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti yüzde 11 desteğe sahip.

Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde CDU'nun AfD karşısında ağır yenilgi alması, parti içinde Merz'in liderliğine yönelik tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Alman medyasında haftalardır olası bir başbakan değişikliğine ilişkin spekülasyonlar yer alırken, Merz'in yerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, olası halefler arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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