Depremde Yıkılan Afan Apartmanı Davasında İmza İncelemesi Nedeniyle Duruşma 3 Haziran'a Ertelendi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Afan Apartmanı davasında, sanığa ait imza örneklerinin Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verildi. Duruşma 3 Haziran'a ertelendi.

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Afan Apartmanı'na ilişkin davada, sanığa ait imza örneklerinin temin edilerek Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verildi ve duruşma 3 Haziran'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Afan Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, proje müellifi Mehmet Baki Altıntaş ile fenni mesul Metin Karataş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Esas hakkındaki savunmaların alınması beklenen duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin Kahramanmaraş Güneşli Kocabaş Sitesi davasına ilişkin bozma kararının ardından oluşan içtihat doğrultusunda, sanık avukatlarının dosyadaki eksikliklere yönelik taleplerini dinledi.

Sanık Altıntaş'ın dosyadaki imzaların kendisine ait olmadığı yönündeki savunması üzerine mahkeme heyeti, sanığa ait geçmiş dönemlere ilişkin banka, noter ve seçim müdürlüklerinden imza örneklerinin müzekkere yazılarak istenmesine karar verdi.

Heyet, söz konusu imza örneklerinin temin edilmesinin ardından, beklenmeksizin inceleme yapılmak üzere Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.

Kaynak: ANKA
