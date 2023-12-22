AFAD Yozgat İl Müdürlüğü Sorgun TSO Çalışanlarına Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Afad Yozgat İl Müdürlüğü tarafından Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Sorgun TSO toplantı salonunda AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, AFAD Yozgat İl Müdürü Rifat Genç tarafından afetlerle ilgili sunum yapıldı.

TSO Başkanı Üzeyir Arslan, eğitimin amacının, başta deprem olmak üzere afet öncesi, afet anında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları insanlara kazandırmak olduğunu belirterek, eğitim veren AFAD Müdürü Genç ve personeline teşekkür etti.