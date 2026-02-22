AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) akredite ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, milletin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için özveriyle görev yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile afet ve acil durumlarda Afad'a destek olan akredite ekipler, İstanbul'da iftar programında buluştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara hitap eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, rahmet, mağfiret, huzur ve bereket ayı ramazanda müşterek duygularla aynı sofra etrafında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AFAD'ın gelişim süreci ile yaşanan afetlerden elde edilen tecrübelerle ilgili resmi veya özel kurum, kuruluş ve sivil toplum teşkilatlarıyla koordinasyon içinde her geçen gün daha ileri düzeylere taşınan kurumsal kapasitesi hakkında bilgiler paylaşan Pehlivan, AFAD işbirliği halinde dünyanın dört bir yanına yardıma koşan sivil toplum kuruluşlarının yerine getirdiği hizmetlerin anlam ve önemini vurguladı.

Pehlivan, toplam sayıları 507'ye ulaşan akredite ekiplerinin afet yönetimi alanında sunduğu katkılara değinerek, "Birlikte daha güçlüyüz. Bu vesileyle 'İyilik yolunda, hep bir arada' şiarı doğrultusunda azim ve gayretle çalışan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayır, iyilik ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de birer konuşma yaptı.