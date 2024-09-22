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AFAD Uyarısı Sonrası Tekirdağ Kapaklı'da Sağanak Yağış

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, AFAD tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrasında yağmur etkili oldu. Yağmur, yolları göle çevirerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Afad uyarmıştı: Tekirdağ Kapaklı sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçesi için "sarı" kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Kapaklı'da da saat 11.30 gibi başlayan sağanak yağmur ilçe genelinde etkisini göstererek yolları göle çevirdi.

AFAD Uyarısı Sonrası Tekirdağ Kapaklı'da Sağanak Yağış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKE ÖZEN - Güncel

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