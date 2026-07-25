Haberler

AFAD: Uyarı verilen illerde 18 bin 705 personel görevlendirildi

AFAD: Uyarı verilen illerde 18 bin 705 personel görevlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFET ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün 13 ile turuncu uyarı ve 22 ile sarı uyarı olmak üzere toplam 35 ile uyarı verildiğini; bu illerde 18 bin 705 personelin, 8 bin 696 araç ile 7/24 esasına göre görev aldığını bildirdi.

AFET ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün 13 ile turuncu uyarı ve 22 ile sarı uyarı olmak üzere toplam 35 ile uyarı verildiğini; bu illerde 18 bin 705 personelin, 8 bin 696 araç ile 7/24 esasına göre görev aldığını bildirdi.

Afad'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bugün 13 ilimize turuncu uyarı ve 22 ilimize sarı uyarı olmak üzere toplam 35 ilimize uyarı verilmiştir. Meteorolojik olayların, afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. AFAD Başkanlığımız tarafından, meteorolojik uyarı verilen illerimizin valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı verilen illerde, yürütülen çalışmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirilme yapıldığı belirtilerek, "Meteorolojik uyarı verilen illerimizde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan toplam; 18 bin 705 personel, 8 bin 696 araç ile 7/24 esasına göre görev almaktadır. An itibarıyla 514 ihbar alınmış olup tüm ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini, önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları finale yükseldi

Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı! Yine tarih yazıyorlar
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
'Cesedi yok etti' denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor

Sırıtarak içeri girdi, tanık bombayı patlattı: Cesedi o yok etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı