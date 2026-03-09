Haberler

AFAD, Uludağ'da 150 personel ile 'Çığ Arama Kurtarma' tatbikatı yaptı

AFAD, Uludağ'da 150 personel ile 'Çığ Arama Kurtarma' tatbikatı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYAKSEVERLERİN 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ, büyük bir arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı.

KAYAKSEVERLERİN 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ, büyük bir arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. AFAD koordinasyonunda düzenlenen ve 31 farklı ekipten 150 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalanlar için ekipler kar kütlelerini adeta didik didik aradı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Uludağ'ın 2 metreye yaklaşan karlı yamaçlarında, geniş kapsamlı 'Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 31 farklı arama kurtarma ekibinin katıldığı tatbikatta, olası bir çığ felaketinde kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale kapasitesi test edildi.

KAR ALTINDAKİ AFETZEDELERE ULAŞTILAR

Senaryo gereği, bölgeye düşen çığ sonrası kar kütlesinin altında kalan afetzedeler için arama çalışmaları başladı. İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın koordinasyonunda, AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy'un olay yeri yönetiminde başlayan tatbikatta; ilk olarak cihazlarla sinyal arama yapıldı. Yer tespitinin ardından ekipler, hassas sondalama ve kontrollü kazı yöntemleriyle kar altındaki afetzedelere ulaştı.

Kar altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale UMKE ve bölgedeki medikal ekipler tarafından kar üzerinde yapıldı. Afetzedelerin güvenli bölgeye tahliyesiyle sona eren tatbikatta, aralarında AKUT, İHH, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Belediyesi AKE gibi 31 ayrı kuruluşun bulunduğu 150 personel, ortak müdahale kültürünü güçlendirdi.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının planlı ve çok paydaşlı bir anlayışla kararlılık içerisinde devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var