AFAD Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor - Haberler

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AFAD Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor

AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırı, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı.

Paylaşımda sıcak yemek ikramına ilişkin görüntülere de yer verildi.

AFAD Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor

AFAD Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor

AFAD Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Ukrayna, Savaş, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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