AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZLUK YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı