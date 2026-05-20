AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZLUK YOK
AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı