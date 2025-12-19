Haberler

İçişleri bakan yardımcıları, AFAD Başkanı Pehlivan'ı kabul etti

Güncelleme:
İçişleri Bakan yardımcıları, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile birlikte AFAD'ın 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve personelin başarılı çalışmalarını tebrik etti.

İçişleri bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş, Bülent Turan ve Mehmet Sağlam, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı kabul etti.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Afad'ın 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İçişleri bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş, Bülent Turan ve Mehmet Sağlam, AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AFAD'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayan bakan yardımcıları, afet ve acil durumlar alanında yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı personeli tebrik etti, başarılı çalışmaların artarak devamını diledi.

Pehlivan ise, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki AFAD'ın, paydaş kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışma hakkında bilgiler vererek, desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

