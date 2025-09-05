Haberler

AFAD Heyeti, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve beraberindeki heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek acil durum konteyneri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve beraberindeki heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Yalçın, AFAD heyetiyle sohbet etti.

Ziyaretin ardından heyet, Mevlana Meydan Parkı'ndaki "Acil Durum Konteynerini" inceledi.

Yalçın, deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı hazırlık amacıyla kurulan konteynerin teknik donanımı ve işleyişi hakkında Tatar, Akgün ve beraberindeki uzman ekiplere bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, deprem gerçeğini unutmadan, afetlere karşı en hızlı ve etkili şekilde hazırlık yapmayı öncelik kabul ettiklerini ve Mevlana Meydanı'nda kurulan acil durum konteynerinin, olası afette ilk müdahale, koordinasyon ve ihtiyaçların karşılanması açısından hayati merkez olduğunu ifade etti.

Heyet üyeleri de projeden duydukları memnuniyeti belirterek, Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.