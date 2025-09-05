AFAD Heyeti, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı Ziyaret Etti

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve beraberindeki heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Yalçın, AFAD heyetiyle sohbet etti.

Ziyaretin ardından heyet, Mevlana Meydan Parkı'ndaki "Acil Durum Konteynerini" inceledi.

Yalçın, deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı hazırlık amacıyla kurulan konteynerin teknik donanımı ve işleyişi hakkında Tatar, Akgün ve beraberindeki uzman ekiplere bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, deprem gerçeğini unutmadan, afetlere karşı en hızlı ve etkili şekilde hazırlık yapmayı öncelik kabul ettiklerini ve Mevlana Meydanı'nda kurulan acil durum konteynerinin, olası afette ilk müdahale, koordinasyon ve ihtiyaçların karşılanması açısından hayati merkez olduğunu ifade etti.

Heyet üyeleri de projeden duydukları memnuniyeti belirterek, Yalçın'a teşekkür etti.