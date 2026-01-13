Van'da AFAD personeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AFAD ekibi, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını seçen arama kurtarma görevlileri, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını oylayan ekip, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.