Haberler

Van'da AFAD personeli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van İl AFAD arama kurtarma ekibi, 2025'in önemli olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde seçtikleri fotoğraflarla yer aldı. Oylama 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AFAD ekibi, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını seçen arama kurtarma görevlileri, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını oylayan ekip, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Camiye günler sonra ilk kez girildi