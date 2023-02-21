"AFAD dün deremden sonra Tsunami uyarısını neden geri çekti?" sorusuna Orhan Tatar yanıtladı: Bu son derece rutin bir uyarı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar dün Hatay'da meydana gelen depremlerinin ardından ilk defa verilen Tsunami uyarısı hakkında konuştu. Tatar, Bu son derece rutin bir uyarı, bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle kıyıdan 100 km içerde karada meydana gelen depremlerde belli büyüklükteki depremlerde bu uyarı yapmak durumundayız." dedi.