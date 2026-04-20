AFAD'dan engelli bireylere yönelik afet eğitim çalıştayı

AFAD, engelli bireylerin afetlere karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla 'Engelli Bireylere Yönelik Afet Farkındalık Eğitim Modülü Geliştirme Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda, afet yönetiminde engelli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 'Engelli Bireylere Yönelik Afet Farkındalık Eğitim Modülü Geliştirme Çalıştayı' düzenledi.

Afad, engelli bireylerin afetlere karşı kırılganlıklarının azaltılması ve afet süreçlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması amacıyla 'Engelli Bireylere Yönelik Afet Farkındalık Eğitim Modülü Geliştirme Çalıştayı' düzenledi. 20-22 Nisan tarihleri arasında AFAD Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek çalıştayın açılışında konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, hayatın her alanında engelli bireylerin var olması ve yaşamlarını en iyi şekilde idame ettirmeleri konusunda devlet ve millet olarak sadece bugün değil, geçmişte de çeşitli çalışmaların olduğunu ifade ederek, "Toplumda dezavantajlı olarak nitelendirilen bireylerimizin topluma kazandırılması, tedavi ihtiyaçları varsa bunların yapılması, eğitim ihtiyaçları varsa bunların bilinebilmesi için türlü çeşit çalışmalar yapılmıştır. Afet anında müdahale ekiplerinin elbette ki bütün insanlarımıza yönelik olarak azami hassasiyetle yaklaşması, bununla birlikte kırılgan bireylerimize, dezavantajlı bireylerimize, engelli bireylerimize yönelik çok daha fazla hassasiyetle ve bilgili, bilinçli bir şekilde yaklaşması konusu da çok önemli. Aynı şekilde iyileştirme aşamasında yine erişilebilirlik kavramından ve anlayışından da hareketle yine engelli vatandaşlarımızın en uygun şekilde kullanabileceği şekilde inşa önemli. Dolayısıyla burada geliştirilecek modüller sadece engelli bireylerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesinin ötesinde afetlerle mücadele, afet yönetimi konusunda görev almış, görev alacak bütün paydaşların, bütün ekiplerin aynı bilinçle ve azami hassasiyetle hareket etmesini çok önemsiyoruz. Bu bir bütün. Nasıl ki afetleri bir bütün olarak ele alıyoruz; afet yönetiminde de bütün paydaşların aynı anlayış çerçevesinde hareket etmesini çok önemsiyor ve buna göre adım atılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
