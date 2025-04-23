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AFAD'dan Dezenformasyon Açıklaması: 'Büyük Deprem İddiası Doğru Değil'

AFAD'dan Dezenformasyon Açıklaması: 'Büyük Deprem İddiası Doğru Değil'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yayılan AFAD'ın büyük deprem için personel çağırdığı yönündeki bilgiye itibar edilmemesini uyardı. Açıklamada, bu iddianın halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ' Afad, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı.' iddiası doğru değildir. Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ' Afad, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı.' iddiası doğru değildir. Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur. AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi, 'Büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle 'acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir. Resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmakta olup, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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