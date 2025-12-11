Afad'dan 6 Şubat Depremlerinin Yaşandığı Bölgeye İlişkin Değerlendirme Toplantısı: Konteyner Kentlerin Tahliye Süreçleri Değerlendirildi

(ANKARA) - Afad'dan 6 Şubat Depremlerinin Yaşandığı İllerde Devam Etmekte Olan İyileştirme Çalışmalarını Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Kalıcı konutların anahtar teslim ve vatandaşlarımızın konutlara yerleşme süreçleri, Konteyner kentlerin tahliye süreçleri, orta hasarlı konutların yıkım veya güçlendirme süreçleri, kırsal konutlar ile ahırların yapım süreçleri ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine dair tüm konular etraflıca değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı" ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), "6 Şubat Depremlerinin Yaşandığı İllerde Devam Etmekte Olan İyileştirme Çalışmalarını Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Afad'ın sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde inşa ve ihya çalışmaları, saha ziyaretleri ve geniş kapsamlı koordinasyon toplantılarıyla yakından takip ediliyor. AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığında düzenlenen, 6 Şubat Depreminin Yaşandığı İller Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, AFAD Başkanlığı birim yöneticileri ve AFAD il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda kalıcı konutların anahtar teslim ve vatandaşlarımızın konutlara yerleşme süreçleri, Konteyner kentlerin tahliye süreçleri, orta hasarlı konutların yıkım veya güçlendirme süreçleri, kırsal konutlar ile ahırların yapım süreçleri ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine dair tüm konular etraflıca değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve sıcak yuvalarına kavuşması amacıyla devletimizin tüm kurumları omuz omuza çalışmaya devam ediyor."