AFAD'dan Deprem Uyarısı: Hasarlı Binalara Girmeyin

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi ve riskli binaların çevresinde durulmaması konusunda uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

