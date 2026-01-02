Haberler

AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu

Güncelleme:
AFAD, yüksek kar örtüsü nedeniyle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde çığ tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Şırnak'ta yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

