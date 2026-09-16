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AFAD Başkanı Pehlivan, Nijer Başbakanı Zeine tarafından kabul edildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Ali Lamine Zeine tarafından kabul edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Ali Lamine Zeine tarafından kabul edildi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık binasında karşılıklı heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Nijer arasındaki işbirliğinin bir örneği olarak AFAD Başkanlığı ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığı arasında imzalanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ele alındı.

Mutabakat Zaptı'nın hayata geçirilmesine yönelik muhtemel işbirliği imkanları değerlendirildi.

Afet veya acil durum halinde yardım ve müdahale temelinde işbirliği, afet ve acil durum yönetimi alanında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımı, uzman değişimleri ve çalışma ziyaretleri ile hazırlık, önleme ve müdahale alanlarında eğitim programları üzerinde duruldu.

Ayrıca risk azaltma, erken uyarı ve afet yönetimi süreçlerinde teknik işbirliği, iklim değişikliği kaynaklı afetlerle mücadele ve toplumsal dayanıklılığın artırılması konuları başta olmak üzere ilgili hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Arslan da yer aldı.

Kaynak: AA
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