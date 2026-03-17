AFAD Başkanı Pehlivan, kurum personeliyle iftar programında bir araya geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, iftar programında kurum personeliyle bir araya geldi.

Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığındaki iftar programına, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, birim yöneticileri ve AFAD personeli aileleriyle birlikte katıldı.

AFAD Başkanı Pehlivan, programdaki konuşmasında, ramazanın huzur ve bereketini idrak etmenin manevi hazzını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındakilerin ramazanı güven ve huzur içinde yaşayamıyor olmasının hüznünü taşıdıklarını ifade eden Pehlivan, "İnsanlık dramı yaşayan, mezalim altındaki kardeşlerimizin felaha ermesi için milletçe hem dua ediyor hem de insani yardım faaliyetleriyle her geçen gün daha fazla destekte bulunmak için devlet ve millet olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu kurum olan AFAD'ın, devletin ilgili kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve milletin destekleriyle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

AFAD'ın bütün mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu akşamki iftar sofrasını paylaştığımız kıymetli mesai arkadaşlarımız ve sizlerin şahsında bütün AFAD ailemizin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş olan Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde nice Ramazanlara nice Bayramlara ulaşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum."