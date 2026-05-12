Afad Başkanı Pehlivan, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Abujaish ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Abujaish ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri ile bölgedeki güncel durum ele alındı.

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Dr. Nasri Khalil Abujaish ile görüştü."

AFAD Başkanımız Vali Pehlivan, ülkemiz tarafından AFAD koordinasyonunda yürütülmekte olan insani yardım çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'lar ile birlikte büyük bir gayret ortaya konulduğunu ifade etti.

Büyükelçi Abujaish, geçmişten bugüne Filistin'e, Gazze'ye vermiş olduğu desteklerden dolayı kardeş Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletine müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, AFAD'ın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanılarak sivil savunma ve afet yönetimi alanlarında ortak eğitim ve tatbikatların düzenlenmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmeye, Filistin Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Azmi Abughazaleh, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman, Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut ile Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven de iştirak etti."

Kaynak: ANKA