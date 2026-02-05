AFAD Başkanı Pehlivan, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Kishore ile bir araya geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Afet risklerini azaltmak yalnızca teknik bir mesele değil, insan hayatına karşı müşterek ve asla ertelenemez vicdani bir sorumluluktur." dedi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Afet Riskini Azaltma Ofisi Başkanı Kamal Kishore, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Afad Başkanı Pehlivan ve Kishore'un AFAD Başkanlığı'ndaki görüşmesinde, Türkiye'nin yürüttüğü iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik küresel işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Pehlivan, Kishore ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Pehlivan, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

6 Şubat depremlerinin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için afet risklerinin azaltılmasının, risk odaklı ve önleyici yaklaşımların benimsenmesinin ehemmiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Depremler başta olmak üzere iklim ve jeolojik kaynaklı afetlerin dünya genelinde giderek artan etkileri, kalkınma ve gelişme süreçlerinin artık risk bilgisine dayalı, kapsayıcı ve dirençlilik temelli bir anlayışla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi bizlere şunu açıkça ifade etmektedir; doğru politikalar, güçlü bir yerleşim mekanizması, yönetişim mekanizması, bilim temelli risk analizleri ve toplumun tüm kesimlerini içine alan katılımcı yaklaşımlar sayesinde afet kaynaklı kayıplar önemli ölçüde azaltılabilir. Bu çerçeve aynı zamanda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasının da temel dayanak noktalarından biridir."

"İnsanlık değerlerinin güçlü bir tezahürü oldu"

AFAD Başkanı Pehlivan, Türkiye olarak "Sendai Çerçevesi" ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda afet risklerinin azaltılmasını ulusal kalkınma politikalarının ayrılmaz parçası olarak gördüklerini ve bu bağlamda dirençli şehirler ile dirençli toplumlar inşa etme yolundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 3 yıl içinde dünya üzerinde benzeri görülmemiş bir iyileştirme ve yeniden inşa programını başarıyla hayata geçirdiğini anlatan Pehlivan, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme operasyonunun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ali Hamza Pehlivan, yeniden inşanın öncesinde afetin akut dönemindeki zorlu günlerde afetzedelerin yalnız bırakılmadığını, devletin ve milletin ilk andan itibaren imdada koşmak suretiyle depremzede vatandaşların yanında bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte acımız ülke sınırlarını aşmıştır. Dünyanın dört bir yanından, yaklaşık 120 ülkeden gelen destekte bulunma teklifi dayanışmanın ve ortak insanlık değerlerinin güçlü bir tezahürü olmuştur. Bu vesileyle arama kurtarmadan insani yardıma, teknik destekten manevi dayanışmaya kadar ülkemizin yanında duran tüm ülkelere, devletlerine ve kadirşinas halklarına müteşekkir olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Afet risklerini azaltmak yalnızca teknik bir mesele değil, insan hayatına karşı müşterek ve asla ertelenemez vicdani bir sorumluluktur."

Risk azaltma politikalarının mutlak surette bilimsel bilgi ve bilimsel verilerle tahkim edildiğini vurgulayan Pehlivan, Türkiye'nin bu alanda çok güçlü bir teknik altyapıya sahip olmanın avantajıyla çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.