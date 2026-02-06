Afad Başkanı Pehlivan, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Kishore ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, BM Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkanı ve Afet Riski Azaltma Ofisi Özel Temsilcisi Kamal Kishore ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afad Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Asrın Felaketi 6 Şubat Depremleri'nin 3. yıl dönümü münasebetiyle Ülkemizi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, BM Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkanı ve Afet Riski Azaltma Ofisi Özel Temsilcisi Kamal Kishore başkanlığındaki heyeti kabul etti."

Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmede ülkemizin yaşadığı asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalar, hayata geçirilen dünyanın en büyük iyileştirme, inşa ve ihya faaliyetleri, Türkiye'nin afetlerle mücadele konusunda sahip olduğu tecrübeler, AFAD'ın yapısı, yerine getirmekte olduğu hizmetler, bu bağlamda uluslararası insani yardım faaliyetleri, risk azaltmanın afetlerle mücadeledeki yeri ve önemi, Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi, UNDRR'ın çalışmalarına ilişkin konular başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı, karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Görüşme sonrası Afet ve Acil Durum Merkezini ziyaret eden Başkanımız Vali Pehlivan ve UNDRR Başkanı Kishore, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."