AFAD: 30 bin çadır Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 30 bin çadırın Sudan'da devam eden iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ihtiyaç sahibi Sudan halkına ulaştırıldığını duyurdu.

Afad'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sudan'da devam eden iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Sudan halkının barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, AFAD Başkanlığımız tarafından sağlanan 30 bin çadır, Dışişleri Bakanlığımız, AFAD ve Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM) iş birliği ve koordinasyonu ile Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan Limanı'na gönderilmişti. Gönderilen çadırlar, insani kriz yaşanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve kurulumları gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre savaşlar, toplumsal çatışmalar ve iklim değişikliği gibi nedenler, yerinden edilmiş insan sayısını artırmakta, bu durum insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısında her geçen gün artışa neden olmaktadır. Türkiye'miz, devlet ve millet olarak, kadim medeniyet değerleri, insanı yaşatma odaklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı doğrultusunda hareket etmekte; hiç ayrım gözetmeksizin, 5 kıtada, 84 ülkede, ihtiyacı olanlara yönelik insani yardım faaliyetleri yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı