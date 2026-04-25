AFAD: 30 bin çadır Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 bin çadırın Sudan'da devam eden iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ihtiyaç sahibi Sudan halkına ulaştırıldığını duyurdu.

Afad'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sudan'da devam eden iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Sudan halkının barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, AFAD Başkanlığımız tarafından sağlanan 30 bin çadır, Dışişleri Bakanlığımız, AFAD ve Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM) iş birliği ve koordinasyonu ile Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan Limanı'na gönderilmişti. Gönderilen çadırlar, insani kriz yaşanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve kurulumları gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre savaşlar, toplumsal çatışmalar ve iklim değişikliği gibi nedenler, yerinden edilmiş insan sayısını artırmakta, bu durum insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısında her geçen gün artışa neden olmaktadır. Türkiye'miz, devlet ve millet olarak, kadim medeniyet değerleri, insanı yaşatma odaklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı doğrultusunda hareket etmekte; hiç ayrım gözetmeksizin, 5 kıtada, 84 ülkede, ihtiyacı olanlara yönelik insani yardım faaliyetleri yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış