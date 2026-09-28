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AES, Osmaniye'de öğretmene silahlı saldırıya okullarda güvenlik önlemi çağrısı yaptı

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AES, Osmaniye'de öğretmene silahlı saldırıya okullarda güvenlik önlemi çağrısı yaptı
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Anadolu Eğitim Sendikası, Osmaniye'nin Çardak Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin okul sınırları içinde tabancayla vurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası'ndan Osmaniye'nin Çardak Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin okul sınırları içerisinde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim yuvalarımızın şiddetle, silahla ve korkuyla anılması asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Eğitim Sendikası'ndan (AES) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmenimiz M.B.'ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı haberini derin bir üzüntü ve büyük bir öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim yuvalarımızın şiddetle, silahla ve korkuyla anılması asla kabul edilemez.

Saldırıda ağır yaralanan değerli öğretmenimiz M.B.'ye acil şifalar diliyor; ailesine, öğrencilerine, meslektaşlarına ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Eğitim kurumlarımızda can güvenliğinin tehlikeye girmesi, yalnızca bir bireye değil, toplumun geleceğine yapılmış açık bir saldırıdır. Okullarımızın huzur ve güven içinde birer ilim yuvası olarak kalabilmesi için yetkilileri acilen göreve çağırıyor ve şu somut adımların atılmasını talep ediyoruz: Tüm okullarda giriş-çıkış denetimlerinin sıkılaştırılması, güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve gerekli fiziki denetimlerin eksiksiz uygulanması hayati bir zorunluluktur. Toplum genelinde ciddi bir tehdit haline gelen ruhsatsız silah erişiminin ve bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için denetimler ve yasal yaptırımlar en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik her türlü şiddet eylemine karşı cezaların ağırlaştırılması ve tavizsiz bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

Saldırganın hak ettiği en ağır cezayı alması için adli sürecin ve okullarımızda güvenlik önlemlerinin artırılması için idari adımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA
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