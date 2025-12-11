Samsunspor'la karşılaşacak AEK'nin taraftarları Türkiye'ye geldi

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında bugün Samsunspor ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi AEK'nin taraftarları, otobüslerle İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Pasaport ve gümrük işlemleri sırasında bölgede polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından taraftarları taşıyan 3 otobüs, polis ve jandarma eşliğinde yola çıktı.

Konuk ekibin taraftarlarının öğle saatlerinde Samsun'a ulaşması bekleniyor.

Samsunspor-AEK maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 20.45'te oynanacak.