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ADÜ'de öğrenci toplulukları tanıtım günleri kapsamında yeni üye kabulü yapıldı

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ADÜ'de öğrenci toplulukları tanıtım günleri kapsamında yeni üye kabulü yapıldı
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ADÜ Atatürk Kongre Merkezi önünde düzenlenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri'nde öğrenciler stant kurup yeni üye kabulü yaptı. Etkinlikte Emniyet ve Jandarma ekipleri de bilgilendirme yaptı; öğrencilere tavuklu pilav, çorba ve tatlı ikram edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından "Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler stant kurdu.

Toplulukları gezen öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında biligi veren topluluk, yeni üye kabulü yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de burada stant kurarak öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte öğrencilere tavuklu pilav, çorba ve tatlı ikramı da yapıldı.

Kaynak: AA
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