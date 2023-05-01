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Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Güncel Haberler

Düzce'de doğa ve maceraseverler, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Düzce'de doğa ve maceraseverler, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hareketli geçirmek isteyen adrenalin tutkunları, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü mevkisindeki rafting tesislerine geldi.

Yaklaşık 13 kilometrelik parkur boyunca kürek çeken doğaseverler, zaman zaman bottan inerek suya girdi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nın ardından ilkbahar-yaz sezonuna girildiği için yoğunluk yaşandığını anlattı.

Bu yıl 250 bin misafir ağırlamayı hedeflediklerini anımsatan Tepe, "Bu hedef doğrultusunda gelecek misafirlerimiz Melen Çayı'nı dolduracaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Keleş - Güncel

Cumayeri 1 Mayıs Düzce Güncel Haberler

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