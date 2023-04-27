Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

İSTANBUL merkezli 3 ilde Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütle mücadele eden kamu görevlilerini sosyal medya üzerinden karalama çalışması yapan kişilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra yeniden yapılanma sürecine girildiği tespit edildi. Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü belirledi.