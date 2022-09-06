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Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yeniden savunması alındı, işte ilk sözleri

Güncel Haberler

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından dava bugün yeniden görüldü. Mahkemede savunma yapan Adnan Oktar, "Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

İSTİNAFIN BOZMA İLAMINA KARŞI YENİDEN SAVUNMA ALINDI

Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti. Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararına, kanun gereğince direnmenin söz konusu olmadığını belirtti. Başkan dava dosyalarının birleştiği, iki sanığın ise öğle arasından sonra savunmalarının alınacağını ifade etti. Mahkeme başkanı, sanıkların istinafın bozma ilamına karşı kısa beyanlarının alınacağını söyledi.

"MİLLETİMİN HİZMETİNDE OLDUM"

Tutuklu sanık Adnan Oktar istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adnan Oktar İstanbul Marmara Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Demir Acer :

diger muridcilere niye dokunmuyorlar acaba onlarin sakali sarigi ve entarisi var diye olmasin))))))))

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mardinli yiğit:

zaten başımıza ne geldiyse hep bu tür savunma yapanlardan geldi..

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Metin Yalcin:

Yaa sabır ..

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500
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