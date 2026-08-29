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Alo Adalet 135 ile yargıda hız hedefi

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Bakanlık, makul süreyi aşan dava ve soruşturmalar için Alo Adalet 135 hattını 1 Eylül'de 3 pilot adliyede devreye alıyor. 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için yapay zeka destekli başvuru imkanı sunulacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 1 Eylül'de 3 pilot adliyede hayata geçirilecek Alo Adalet 135 ile makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor. Tarafı olunan ve hala açık bulunan dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet 135'e başvurabilecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan faydalanabilecek. Başvuranlar güvenli kimlik ve iletişim doğrulama yaparak yapay zeka destekli sesli asistandan başvuru sürecine yönelik destek alınabilecek. Bilgiler sisteme girdikten sonra gerekli kontrollerin yapılmasının ardından başvuru tamamlanacak. İşlemler yapay zeka destekli sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa ya da talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek.

Alınacak başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'na ulaştıktan sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmesine sunulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirmesi sonuçlandırılacak. Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla başvurucuya iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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