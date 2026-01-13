İstanbul Adliyesinde Kadın Hakime Silahlı Saldırı: Savcı Gözaltında

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi oldu. 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman, kendi çalışma odasında bulunduğu sırada odaya giren ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı anlaşılan Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Kasığından yaralanan hakime ikinci el ateş edilmesini adliyede görevli çaycının müdahalesi önlerken, Kahraman hastanede ameliyata alındı. Saldırıya ilişkin İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada da savcının derhal görevden alınması ve tutuklanması istendi. Açıklamada, "Adliyenin orta yerinde gerçekleşen bu silahlı saldırı, kadınlara yönelik erkek şiddetinin kamusal alanlarda ve devlet kurumlarının içinde de pervasızca sürdüğünü, cezasızlık iklimiyle güçlendiğini bir kez daha göstermiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan kadın hakim meslektaşımızın, erkek bir savcı tarafından hedef alınarak yaralanması, kadınların güvenliğinin ve devletin koruma yükümlülüğünün geldiği noktayı son derece ağır biçimde ortaya koymaktadır." denildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir kadın hakim silahlı saldırıda yaralanmıştır. Bu silah İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan erkek bir savcı tarafından ateşlenmiştir. Adliyenin orta yerinde gerçekleşen bu silahlı saldırı, kadınlara yönelik erkek şiddetinin kamusal alanlarda ve devlet kurumlarının içinde de pervasızca sürdüğünü, cezasızlık iklimiyle güçlendiğini bir kez daha göstermiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan kadın hakim meslektaşımızın, erkek bir savcı tarafından hedef alınarak yaralanması, kadınların güvenliğinin ve devletin koruma yükümlülüğünün geldiği noktayı son derece ağır biçimde ortaya koymaktadır.

"Failin yargı mensubu olması, şiddetin bir 'istisna' değil; güç ve hiyerarşi ilişkileriyle iç içe geçmiş yapısal bir sorun olduğunu daha da görünür kılmaktadır"

Bu saldırı 'münferit' değildir. Şiddetin kaynağı; eğitim, meslek, statü ya da ekonomik koşullar değil; erkek egemenliğini yeniden üreten ataerkil zihniyet ve bu zihniyeti görünmez kılan cezasızlık düzenidir. Failin yargı mensubu olması, şiddetin bir 'istisna' değil; güç ve hiyerarşi ilişkileriyle iç içe geçmiş yapısal bir sorun olduğunu daha da görünür kılmaktadır. Kadınların yaşam hakkını güvence altına almak için 6284 sayılı Kanun'un gecikmeksizin ve eksiksiz uygulanması; koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin biçimde işletilmesi zorunludur. İstanbul Sözleşmesi'nin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım ise şiddeti önleme, failleri etkin biçimde soruşturma ve cezasızlığı sonlandırma bakımından vazgeçilmez bir çerçevedir.

"Saldırıyı gerçekleştiren savcı derhal görevden alınmalıdır"

Tüm yargı makamlarına çağrımızdır: 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasını sağlayın, tedbir kararlarını geciktirmeyin ve cezasızlık pratiklerine alan açmayın. Saldırıyı gerçekleştiren savcı derhal görevden alınmalıdır. Tutuklu yargılanmalı ve üst sınırdan cezalandırılmalıdır. Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireylere değil; adaletin ken-disine yönelmiş bir saldırıdır. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak; kadın hakim meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dosyanın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

Kadın hakim ameliyata alındı

Saldırıya ilişkin yeni bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Açıklamada yaralı hakimin hayati tehlikesinin belirsiz olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi. Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Bugün saat 13: 00 sıralarında Kartal ilçesindeki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binası içerisinde 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ın kendi çalışma odasında bulunduğu sırada odaya giren ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı anlaşılan Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın saldırısına maruz kalarak ateşli silahla kasık bölgesinden yaralandığı, adı geçen şüphelinin kendisine müdahale edilmesi nedeniyle eylemini tamamlayamadığı, yaralı mağdurun hayati tehlikesinin belirsiz olduğu ve ameliyata alındığı,

Şüphelinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapması nedeniyle 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 93 ve 94. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca genel hükümlere göre re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 24 saat süreyle gözaltına alınan şüphelinin 14.01.2026 günü saat 10: 00 itibarıyla ifade ve diğer adli işlemlerin yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edileceği hususları; kamuoyunun bilgisine sunulur."