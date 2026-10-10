Haberler

Adıyaman Sümerevler'de yalnız yaşayan Mehmet A., evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Sümerevler'de yalnız yaşayan Mehmet A., evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet A., sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da Mehmet A., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A.'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında çatıştılar: Yaralılar var
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç