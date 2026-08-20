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6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı

6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı
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Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şubesi ekipleri kentteki bir kişinin telefonda dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, M.A.Z, O.Y, H.T, N.E, F.Y. ile İ.G'yi gözaltına aldı.

Adıyaman'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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