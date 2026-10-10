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Adıyaman Kahta'da su birikintisine kapılan civciv bir kişi tarafından kurtarıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli yağmur sonrası su birikintisine kapılan civciv, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Hareketsiz kalan civciv sudan çıkarılıp kurutuldu ve tavukların bulunduğu kümese götürülerek korumaya alındı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan su birikintisine kapılan civciv, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe genelinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Sulara kapılarak hareketsiz kalan civciv, durumu fark eden çevredeki Recep Doğan tarafından çıkarıldı. Yeniden hareket etmeye başlayan civcivi kurulayan Doğan, daha sonra onu tavuklarının bulunduğu kümese götürerek korumaya aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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