Adıyaman'ın Samsat İlçesinde Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağışı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Dolu yağışı ekili alanlara zarar verirken, yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yağmur başladı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesine fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kod ile uyardığı kentler arasında bulunan Adıyaman'ın Samsat ilçe merkezine dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAHRETTİN ÇELİK - Güncel