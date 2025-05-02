Adıyaman'ın Samsat İlçesinde Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesine fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kod ile uyardığı kentler arasında bulunan Adıyaman'ın Samsat ilçe merkezine dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.