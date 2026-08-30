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Kahta ve Çelikhan'da 30 Ağustos coşkusu

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ADIYAMAN (AA) – Adıyaman’ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Adil Sarıgedik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Abdullah Hanifi Yaşar ise günün öneme ilişkin konuşma yaptı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çelikhan

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Assubay Çavuş Ferhat Gümüş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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