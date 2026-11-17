Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Belören Beldesi yol ayrımında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
B.G idaresindeki 02 EH 198 plakalı traktör ile Y.D idaresindeki 02 AGN 793 plakalı otomobil Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Belören Beldesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA