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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için zeytin fidanları toprakla buluşturuldu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 503 kişi için zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleşen programda, Örenli Mezarlığı civarındaki araziye temin edilen zeytin fidanları dikildi ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 503 kişi için zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın ve ilçe halkının katılımıyla Örenli Mezarlığı civarındaki araziye kaymakamlıkça temin edilen zeytin fidanları, hayatını kaybeden 503 kişinin anısını yaşatmak için toprakla buluşturuldu.

Programda daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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