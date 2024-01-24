Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.E. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki 27 ARL 475 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı– Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinde Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.