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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile traktör çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile traktör çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Köylülerin ihbarıyla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Sayım idaresindeki 28 NG 816 plakalı kamyonet, Mehmet Yetişkin idaresindeki 27 ZA 758 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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