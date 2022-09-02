Adıyaman haberi... Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı Güncel Haberler Edinilen Adıyaman gelişmesine göre ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Mutlu yönetimindeki 10 YS 655 plakalı otomobil ile İsmet Çevik yönetimindeki 02 AD 353 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Mutlu, Ziya Çetin ve Makbule Çetin yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan İsmet Çevik Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman haberi... Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.