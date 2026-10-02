Adıyaman Gölbaşı'nda yıkılan Ozan Köyü Camisi, depremde ölen polisin adıyla açıldı

Adıyaman Gölbaşı'nda yıkılan Ozan Köyü Camisi, depremde ölen polisin adıyla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ozan Köyü Camisi yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Camiye depremde hayatını kaybeden polis memurunun adı verildi; açılışa protokol, siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ozan Köyü Camisi yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Camiye, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adı verildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde yıkılan caminin yerine hayırseverlerin desteğiyle yenisi yaptırıldı.
Ozan köyünde düzenlenen caminin açılış programına il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile köy halkı katıldı.
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, caminin yeniden yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adını yaşatacak caminin köy halkına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.