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Adıyaman Gölbaşı'nda taksi şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda taksi şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Malatya karayolunda taksi şarampole devrildi, araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılıp Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen taksideki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı- Malatya karayolu üzerindeki Çatalağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 T 1389 plakalı taksi, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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